شرطة دبي تُطلق حملة «الرياضة للعطاء» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الرياضيين، وبالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق حملة «الرياضة للعطاء»، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال أنشطة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الرياضيين في شرطة دبي، في مبنى الأمانة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة دبي، وتحدث فيه كل من الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، والكابتن أحمد بن ظبوي الفلاسي، وصفوان العمري من جمعية دار البر الخيرية، ويوسف سهيل من نادي الوصل، ومحمد السر من نادي «وقت الرياضة».

وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي، أن الحملة تهدف إلى جمع 3 ملايين درهم، والوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص خلال الفعاليات الرياضية الرمضانية، ويمكن للراغبين بالمشاركة الخيرية من التبرع عبر منصات جمعية دار البر الخيرية في الفعاليات، أو عبر رابط إلكتروني خاص بالحملة، مُرتبط بجمعية دار البر. وتسعى الحملة إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز