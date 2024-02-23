كالينسكايا تتحدى شفيونتيك في نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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واصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة، زحفها نحو نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد وصولها إلى المربع الذهبي بتغلبها على الصينية جنغ تشينوين المصنفة 7 عالمياً في ربع النهائي، أمس، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 2 في ساعة واحدة و28 دقيقة.

وضربت شفيونتيك، المنتشية بلقبها الثالث توالياً في دورة الدوحة نهاية الأسبوع الماضي عندما أصبحت أول لاعبة تفوز بلقب دورة (دبليو تي ايه) 3 مرات متتالية، موعداً مع الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 عالمياً، التي فجرت مفاجأة ثقيلة بإقصائها الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 2 و 4 - 6 و 2 - 6 في ساعتين و14دقيقة، وستكون المباراة تحدياً مثيراً بين المصنفة رقم 1 والمصنفة 40.

ويجمع نصف النهائي الثاني الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26.

ونجحت سيرستيا في الوصول إلى المربع الذهبي بعدما تغلبت في مباراة رائعة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 8 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 2، و6 - 7، و2 - 6.

وفازت فوندروسوفا بالمجموعة الأولى 6-2، وتقدمت في المجموعة الثانية 5-1، وكانت قريبة من حسم نتيجتها والفوز بالمباراة، إلا أن اللاعبة الرومانية استطاعت قلب النتيجة لمصلحتها بـ«ريمونتادا» مثيرة، وفازت 7 - 6 بشوط كسر التعادل، ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 - 2.

وتعليقاً على الفوز المثير أكدت سيرستيا أنها سجلت أكبر عودة في مسيرتها الاحترافية، وقالت: «كانت هناك لحظة تخليت فيها عن فكرة الفوز، لكن لم أتخلَ عن القتال، وحاولت تقديم كل ما أملك».

وأضافت: «إنه درس يجب علينا أن نتعلمه في الحياة، هناك مثل يقول عليك أن تقاتل حتى النقطة الأخيرة، اليوم يمكنك أن ترى لماذا».

من جهة أخرى تأهلت باوليني بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 4 عالمياً، بسبب وعكة صحية ألمت بها.

وقالت ريباكينا: «لسوء الحظ لست على ما يرام، وبما أنني لست مستعدة بنسبة 100 % للمنافسة، فقد قررت الانسحاب من مباراتي في ربع النهائي ضد جاسمين باوليني».

وأضافت: «أتقدم بالشكر لجميع المشجعين على دعمهم هذا الأسبوع، وأتطلع إلى العودة العام المقبل».

في المقابل أعربت باوليني عن سعادتها بالـتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي في بطولات فئة الـ1000 نقطة، وقالت إنها تلقت خبر انسحاب ريباكينا من مدربها، وأضافت: «أنا سعيدة بالتأهل، من الصعب ألا أكون سعيدة، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بطولة من فئة 1000 نقطة، لكن أتمنى أن تتعافى ريباكينا في أسرع وقت ممكن».

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