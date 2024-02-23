الهيئة العامة للرياضة تطلق مشروع «مواهب»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن إطلاق مشروع «مواهب» التحولي بهدف اكتشاف 1500 من المواهب الرياضية الواعدة للفئات العمرية تحت 14 عاماً وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، إلى جانب بناء قاعدة بيانات للمواهب.

ويتضمن المشروع تنظيم مجموعة من المسابقات والبطولات والمهرجانات الرياضية لاكتشاف الموهوبين ويشمل 9 اتحادات رياضية وهي ألعاب القوى، الغولف، القوس والسهم، الجودو، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، المبارزة، التنس، الرماية ونادي أبوظبي لألعاب المضرب.

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