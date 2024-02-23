الخليج بطل كأس السوبر  الإماراتي السعودي لليد 

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق الخليج السعودي، أمس، بكأس النسخة الأولى لبطولة سوبر اليد الإماراتي السعودي بفوزه الصعب على ضيفه شباب الأهلي بفارق هدفين 27 - 25، في الدمام. وتقدم الخليج في الشوط الأول 15 - 14. وقام كل من بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وفاضل بن علي النمر، رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعلي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني ونبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي، بتتويج الخليج السعودي بكأس البطولة والميداليات الذهبية وشباب الأهلي بالميداليات الفضية.

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