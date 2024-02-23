الموسوي يسعى إلى كسر الرقم القياسي لأسرع غواص باستخدام كرسي متحرك

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف «دبي أكواريوم» اليوم محاولة البطل الحائز على رقمي غينيس، فيصل الموسوي، تحطيم رقم قياسي جديد لأسرع غواص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء.

وسيتم تنفيذ المحاولة في أجواء حماسية في دبي اكواريوم بدبي مول، حيث يغوص فيصل في أعماق الحوض، ومحاطاً بتشكيلة من الحياة البحرية.

وقال فيصل الموسوي: «أنا متحمّس لكسر الحواجز مّرة أخرى وإظهار إمكانيات الرياضة التكيفية. هذه المحاولة ليست فقط عن السرعة، بل عن كسر الصور النمطية وإلهام الأفراد من جميع القدرات لمتابعة شغفهم بدون خوف».

وسيستخدم فيصل كرسياً متحركاً تحت الماء تم تصميمه بتكنولوجيا خاصة لمواءمة البيئات المائية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أنظار المهتمين من جميع أنحاء العالم، حيث يترقب الجمهور بشغف لحظة الغوص المهمة لفيصل، والتي سبقتها مراحل من التخطيط الدقيق والتدريب.

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