«إف 3 إس» يحلّق بلقب «الشيوخ» في دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - البيان

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حلق فريق «إف 3 إس» بلقب دوري الإمارات للصيد بالصقور، فئة الشيوخ لموسم 2023 – 2024، وذلك بعد أن حسم لقب البطولة خلال الجولة الأخيرة التي أقيمت بميدان الفلاح في أبوظبي أول من أمس.

ونجح البطل في حسم لقب الدوري بعد أن جمع 11 نقطة، متفوقاً على فريق «إم 7»، الذي حل وصيفاً بفارق هدف واحد بعد أن تساوى الفريقان في الرصيد نفسه من النقاط، واحتل فريق «النيف» المركز الثالث برصيد سبع نقاط، فيما جاء «واي ال اس» رابعاً برصيد أربع نقاط، واحتل المركز الخامس فريق «إف 3» بالرصيد نفسه من النقاط لكن بعدد أقل من الأهداف.

وعلى صعيد دوري فئة العامة، ذهب اللقب هذا الموسم إلى فريق «ميدان» الذي حلق بالصدارة بعد نهاية الجولة الأخيرة جامعاً 13 نقطة في رصيده، ونجح في حسم اللقب متفوقاً على فريق الفرسان بفارق هدف واحد، وحل ثالثاً فريق دبي برصيد سبع نقاط، فيما جاء في المركز الرابع فريق «النخرة»، واحتل المركز الخامس فريق «إم آر كيو» بعد أن حصل على نقطة واحدة.

360

وفي منافسات المزارع، حسمت مزرعة «الوثبة» لقب هذا العام لمسابقات نادي أبوظبي للصقارين، حيث كانت صقورها الأكثر تواجداً في قائمة العشرة الأوائل بمختلف المسابقات، وحصدت 360 نقطة لتعتلي الصدارة بجدارة، فيما كان المركز الثاني من نصيب مزرعة «ديزرت فالكون» برصيد 200 نقطة، وحلت مزرعة «ند الشبا» ثالثة برصيد 193 نقطة.

وتوج راشد مرخان الكتبي أمين عام الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وعلي الظاهري رئيس قسم الأندية التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور، ودميثان بن سويدان القمزي رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور في دبي، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي الدوري للشيوخ والعامة، وكذلك أبطال المزارع.

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