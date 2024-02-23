جواهر القاسمي تفتتح المركز الأولمبي لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الثلاثاء، مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح بالشارقة، والتابع لنادي الشارقة الرياضي للمرأة. وحرصت سموها في أعقاب افتتاحها الرسمي للمركز الأولمبي على تفقد مرافق المركز، وما يشمل من تجهيزات لوجستية متطورة.

رافق سموها، حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبد العزيز النومان المستشار الرياضي للمؤسسة . كما التقت سمو الشيخة جواهر القاسمي بلاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاتي شاركن مؤخراً في النسخة السابعة من «عربية السيدات» ، حيث أشادت سموها بحماسهن وإصرارهن على الكفاح خلال منافسات الدورة.

وفي كلمة لسموها خلال الافتتاح قالت: «يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديم دعم سخي لتطوير منظومة رياضة المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي، فجاء بناء هذا المركز وتجهيز مرافقه بأحدث الأجهزة والتقنيات كإحدى المبادرات التي تترجم رؤية سموه في بناء بيئة آمنة ومحفزة للاعبات لتصقل مهاراتهن وتطور أدائهن وتوفر التدريبات اللازمة والخبرات الرياضية الاحترافية للتركيز على أهدافهن وتحقيق طموحاتهن دون الإخلال بدورهن المجتمعي والعائلي».

وخلال حديثها مع اللاعبات، قالت سموها: «حرصنا على متابعة لاعباتنا في جميع منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقد شهدنا مشاركة متميزة ، ونُثني على المستوى المشرف في الأداء والالتزام بأخلاقيات الرياضة التي نوليها أهمية كبيرة في مختلف الظروف، فالرياضة تربي النفس على اتباع اللوائح والقوانين واحترام الخصم والالتزام باللعب النظيف، وذلك ما يجعل الرياضة متعة للاعب والناظر على حد سواء. لذا نوصيكم بأخذ الدروس من تجربتكم في الدورة لتعينكن على وضع خطط جديدة وأهداف أسمى وطموحاتٍ أكبر، وليكن ذلك حافزاً لكُن لبذل الجهد وتكثيف التدريبات والالتزام بها والاستماع إلى إرشادات المدربين لتُعينكن في مشاركاتكن القادمة داخل الدولة وخارجها».

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