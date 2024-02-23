طيران الإمارات شريك رسمي لبطولة ويمبلدون للتنس

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة لعدة سنوات مع بطولة ويمبلدون للتنس، لتصبح راعياً لجميع بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، بما فيها بطولات الولايات المتحدة المفتوحة، وفرنسا المفتوحة، وأستراليا المفتوحة. وباعتبارها شريك الطيران الرسمي، سترتقي هذه الشراكة بعالم التنس نحو آفاق جديدة من خلال العديد من الأنشطة خلال بطولة ويمبلدون، التي ستقام من 1 إلى 14 يوليو المقبل بملعب نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: نحن فخورون بتعزيز حضورنا في عالم التنس، من الملاعب الترابية إلى الملاعب العشبية، ويسعدنا الارتباط مع بطولة ويمبلدون، التي تُعدّ حدثاً رياضياً كبيراً يشاهده الملايين حول العالم.

وقالت ديبورا جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا: نرحب بطيران الإمارات ضمن عائلة شركائنا الرسميين في ويمبلدون باعتبارها شريك الطيران الرسمي، ومن خلال هذه الشراكة، سوف تتعاون بطولة ويمبلدون مع علامة تجارية متميزة وأحد الرعاة الرائدين للتنس وللرياضة عامةً في العالم.

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