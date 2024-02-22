العراق يقيم قرية أولمبية لمقار الاتحادات الرياضية على مساحة 200 دونم

المصدر: دبي-علي شدهان

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يقيم العراق، قرية أولمبية نموذجية تضم مقار دائمية لغالبية الاتحادات الرياضية، على مساحة تبلغ 200 دونم في مدينة بسماية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأعلن الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 دونم لمقار الاتحادات الرياضية، بعد لقاء جمعه مع حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار في العراق.

وتمثل القرية الأولمبية، تتويجاً عملياً لنهج اللجنة الأولمبية العراقية في الارتقاء بالواقع الرياضي، عبر معالجة المعوقات، التي يبرز من بينها ما يتعلق بعدم توفر مقار بمواصفات رياضية نموذجية.

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