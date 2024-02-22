انتصار الريش وجيمي كاميرو في بطولة كأس للا مريم للغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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تشارك انتصار الريش وجيمي كاميرو لاعبتا منتخب الغولف في بطوله كأس للا مريم بنسختها الـ 27 في المغرب، كما تشارك بالبطولة النجمة المغربية مها الحديوي، أول امرأة عربية تحصل على فرصة اللعب في الجولة الأوروبية للسيدات.

وقادت انتصار الريش المنتخب للانتصارات في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للغولف في ديسمبر الماضي ونالت الميدالية الذهبية الفردية، وجاء الإنجاز بعد وقت قصير من تمثيل الإمارات في بطولة العالم للهواة، والتي أقيمت للمره الأولى بالشرق الأوسط بنادي أبوظبي للغولف في أكتوبر الماضي.

وعبرت انتصار الريش عن سعادتها بالمشاركة في البطولة المغربية، وأشادت بدعم اتحاد الإمارات للغولف، وقالت: تحسن مستواي بشكل كبير منذ انضمامي إلى المنتخب، وذلك بفضل المرافق والملاعب العالمية والمدربين، وقالت: رفع علم الإمارات في جولة غولف احترافية حلمي.

وأضافت: بدعم الاتحاد سأتمكن في الحصول على مكان لي في الجولة الأوروبية للسيدات أو الجولة الأمريكية للسيدات في المستقبل.

ويتواجد في المغرب كل من اللواء عبد الله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد لحضور البطولة ومتابعة اللاعبات.

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