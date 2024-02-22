220 طالباً في مهرجان أبوظبي للريشة الطائرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شارك 220 طالباً وطالبة من 19 مدرسة من مدارس أبوظبي في مهرجان أبوظبي للريشة الطائرة، الذي نظمه نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، بهدف اكتشاف المواهب.

حضر فعاليات المهرجان، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ونورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب المجلس، وحمد عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وأشادت نورة الجسمي بنجاح المهرجان ومساهمته في نشر اللعبة والتعريف بها بين طلاب المدارس لزيادة قاعدة الممارسين، وقالت: المهرجان شهد تفاعلاً إيجابياً من الأطفال الذين يعدون مستقبل الريشة الطائرة.

وأكد طلال الهاشمي أن المهرجانات تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الفنية للأندية التخصصية والمتمثلة أساساً في اكتشاف المواهب وصقلها لتمثيل الدولة في مختلف البطولات مستقبلاً، فضلاً عن الجانب المجتمعي وإعطاء الفرصة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين النشء، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي لألعاب المضرب يقوم بمبادرات متميزة ونرى تقدماً ملحوظاً في تطوير اللاعبين من أجل إعداد أبطال يحققون إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والقارية والدولية.

وقال حمد عبدالله المحياس إن نادي أبوظبي لألعاب المضرب يركز على العناصر صغيرة السن لاكتشاف المزيد من المواهب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باعتبارها نمط حياة صحياً.

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