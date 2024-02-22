انطلاقة مثيرة للدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير - زيشان أحمد

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب (كاراتيه 1 يوث لييج) في نسختها الثانية في الفجيرة، بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية للكاراتيه وبمشاركة 78 دولة منها 14 دولة عربية.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره لدولة الإمارات على التعاون المثمر مع «الاتحاد الدولي» مؤكداً أن الإمارات أصبحت داعماً قوياً يسهم بجهود كبيرة من خلال اللواء«م» ناصر الرزوقي في إنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم مثنياً على جهود رجال مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا وكافة العاملين بالبطولة.

وأكد اللواء«م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه للشباب دائماً تكون صعبة للغاية لجميع اللاعبين لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي من أجل التنافس على المشاركة في أولمبياد داكار للشباب بالسنغال.

بدأت منافسات اليوم بفئة تحت 21 سنة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه وتتضمن منافسات اليوم الثاني منافسات فئة الشباب ومنافسات اليوم الثالث فئة الناشئين كما يتضمن اليوم الرابع والأخير منافسات فئة الأشبال تحت 14 سنة مع حفل الختام

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