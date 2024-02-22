بطولة دبي الشاطئية لبناء الأجسام غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد شواطئ دبي غداً وبعد غدٍ تنظيم بطولة دبي الدولية الشاطئية لبناء الأجسام والفيزيك ( دبي مصل بيتش) والرياضات المصاحبة والتي تقام برعاية مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية وذلك بمشاركة قياسية تصل إلى 300 لاعب من 58 دولة حول العالم وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون درهم إماراتي مما يجعلها واحدة من أكبر البطولات التي تنظم في الإمارات سنوياً وتقام البطولة في فندق الحبتور ريزرت في دبي.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لمواصلة النجاح الذي تحققه بناء الأجسام الإماراتية مؤكداً أن اتحاد اللعبة لن يدخر الجهود للمساهمة في نجاح جميع البطولات التي تقام تحت إشرافه واصفاً بطولة دبي الشاطئية أنها إحدى البطولات النوعية التي تشهدها الإمارات سنوياً ومثمناً الجهود الهادفة لنجاح البطولة.

جاهزية

بدوره أكد باسم الجواهري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق البطولة في كافة المجالات التنظيمية والإدارية ومبيناً أن المنافسات ستتضمن إقامة 67 وزناً تنافسياً للشباب والرجال والسيدات في بناء الأجسام والفيزيك .

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