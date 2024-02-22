رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: الإمارات من أكبر الداعمين لتطوير اللعبة في العالم

المصدر: وام

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انطلقت اليوم منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب "كاراتيه 1" في نسختها الثانية بالفجيرة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.

حضر الافتتاح الاسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، واللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي والعديد من رؤساء الاتحادات الوطنية.

ووجه أنطونيو سبينوس شكره لدولة الإمارات على تعاونها المثمر مع "الاتحاد الدولي"، مؤكدا أن الإمارات من أكبر الداعمين لتطوير اللعبة في العالم، وأنها تسهم بجهود مخلصة في إنجاح مسيرة الكاراتيه حول العالم.

وأثني سبينوس على جهود مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء / م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي واللجنة المنظمة العليا وكافة العاملين بالبطولة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد الدولي مع أعضاء لجنتي الحكام والفنية التابعتين للاتحاد الدولي للاطمئنان على مستوى جاهزيتهما للبطولة وجاهزية الحكام الدوليين.

فيما أكد اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه للشباب دائماً تكون صعبة لجميع اللاعبين، نظرا لأهمية تجميع نقاط التصنيف العالمي سعياً للمشاركة في أولمبياد داكار للشباب بالسنغال.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للدوري العالمي، بمشاركة 78 دولة منهم 14 دولة عربية، وتصدرت مصر الدول المشاركة (العربية والأجنبية) في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين بـ 274 لاعباً ولاعبة، حيث تضمن اليوم الأول، منافسات فئة تحت 21 سنة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه.

وتشارك أندية الامارات بعدد 108 لاعببين ولاعبات في كافة منافسات البطولة التي تحظى بحضور عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالمياً.

ويسمح الاتحاد الدولي في هذه البطولة بمشاركة كافة اللاعبين واللاعبات من دول العالم والتي تخص الإشبال والناشئين والشباب وفئة 21 سنة بمن فيهم المنتمين، المنتخبات والأندية.

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