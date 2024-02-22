الأسترالي بن أوكونور بطل المرحلة الثالثة من طواف الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز الدراج الأسترالي بن أوكونور، من فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال الفرنسي، لقب المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2024، على قمة جبل جيس برأس الخيمة، في النسخة السادسة للطواف، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وسجل بن أوكونور انتصاره الأول بإحدى مراحل طواف الإمارات، وقطع مسافة المرحلة «مرحلة رأس الخيمة» البالغة 176 كلم، التي أقيمت، أمس، بزمن قدره 4:16:21 ساعات، وتفوق على مواطنه جاي فاين دراج فريق الإمارات الذي أنهى المرحلة في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث البلجيكي لينارت فان إيتفيل دراج فريق لوتو.

وبعد انتهاء المرحلة الثالثة، حافظ جاي فاين لفريق الإمارات على القميص الأحمر لصدارة الترتيب العام للطواف، واستفاد من حلوله ثانياً في المرحلتين الثانية والثالثة، بإجمالي زمن قدره 7:39:44 ساعات، بفارق 11 ثانية عن بن أكونور الذي قفز إلى وصافة الترتيب، بينما بقى الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية على بعد 13 ثانية فقط من الصدارة، ما يعزز فرص فريق الإمارات في الفوز بلقب الطواف.

قمة

وتلقى فريق الإمارات ضربة موجعة خلال مرحلة رأس الخيمة بانسحاب البريطاني آدم ييتس، المرشح الأول للفوز بالمرحلة والطواف بسبب الإصابة، حيث اضطر بطل نسخة 2020 إلى الانسحاب قبل 10 كيلومترات على خط النهاية خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل جيس، على إثر إصابة في الكتف تعرض لها نتيجة سقوطه قبل 45 كيلومتراً من نهاية السباق.

ولكن رغم ابتعاد آدم ييتس، إلا أن الفريق قدم أداءً ملحمياً عبر دراجه الدنماركي ميكيل بيرج الذي حافظ على وتيرة الأداء العالية خلال مرحلة الصعود بجبل جيس، حيث تميزت نهاية المرحلة الجبلية الأولى بالسرعة العالية وسلسلة الهجمات المستمرة بمجموعة كبيرة من الدراجين في المقدمة، وحافظ بيرج على زميليه جاي فاين وبراندون ماكنولتي في المقدمة، ليستطيع بن أوكونور الفائز بالمرحلة الانقضاض بسرعة عالية في آخر 1200 متر ووسع الفارق مع بقية الدراجين لكن ليس بالدرجة الكافية، حيث لحقه جاي فاين وأبقى على حظوظ فريق الإمارات في الصدارة، بينما لم يتمكن الكولومبي إينر روبيو بطل نفس المرحلة في العام الماضي من الصمود، رغم هجومه قبل عدة كيلومترات وعاد لينهي المرحلة في المركز التاسع.

وتقدم البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني الإيطالي، إلى صدارة الترتيب بالنقاط وحصل على القميص الأخضر رافعاً رصيده إلى 32 نقطة، بالتساوي مع جاي فاين من فريق الإمارات، كما حافظ ستيوارت على القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

أما البلجيكي إيلان فان فيلدر، فقد احتفظ بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب للمرحلة الثانية على التوالي بعد أداء مميز من دراج فريق سودال كويك ستي.

تتويج

وتوّج الفائزين بقمصان المرحلة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس الفريق الدائم للمهام والفعاليات في قيادة شرطة رأس الخيمة، ونايف عبدالعزيز جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات الهوائية، وعبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي في شركة المرجان، وأحمد محمد السادة ممثل الشركة العالمية القابضة، وأليسا بيكولو الرئيس التنفيذي في ايلي، وخالد الشحي الرئيس التنفيذي للعقود والمشتريات في نخيل، ونضال الأشقر مسؤول فعاليات بن حمودة للسيارات، وتم تكريم الجهات: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، شركة المرجان، ديوان رأس الخيمة، وعدد من المتطوعين والمتعاونين في تنظيم المرحلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز