انطلاق سباق مروح للمحامل الشراعية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15، عن انطلاق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً غداً. وينطلق السباق من ساحل جزيرة البزوم لمسافة 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، وقد بلغ عدد المحامل التي سجلت للمشاركة فيه 90 محملاً.

ويأتي الحدث في إطار السباقات التراثية التي تتضمنها فعاليات المهرجان، فيما تختتم هذه السباقات بعد غد بسباق جنانة للمحامل الشراعية لفئة 22 قدماً.

وتقام منافسات السباقيْن على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

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