جولة دي بي ورلد للغولف تختتم بطولات الشرق الأوسط بنجاح

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت جولة دي بي ورلد العالمية للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، البطولات التي تنظمها في منطقة الشرق الأوسط لهذا الموسم بنجاح كبير، مع إقامة خمس بطولات في الإمارات ومملكة البحرين وقطر، ضمن «السلسلة الدولية».

وبلغ إجمالي الجوائز المالية لهذه البطولات الخمس 19 مليون دولار، مع تصدر بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك القائمة كونها واحدة من بطولات سلسلة رولكس لأحداث النخبة، بإجمالي 9 ملايين دولار.

وأشاد النجوم الذين شاركوا في هذه البطولات بالفترة التي قضوها في المنطقة، باعتبارها وجهة عالمية لممارسة الغولف، وأسلوب الحياة الذي تقدمه. وقال الإنجليزي لوك دونالد، المصنف الأول عالمياً سابقاً وقائد الفريق الأوروبي المتوج بكأس رايدر: «أول مرة قدمت فيها إلى الإمارات، وتحديداً دبي في عام 1994، لعبت في بطولة دبي للهواة عندما كنت بعمر 17 عاماً، الأمور كانت مختلفة عن الوقت الحالي، الأندية والملاعب هنا تطورت بشكل رائع للغاية»، وأضاف: «من الرائع دائماً العودة إلى هنا، وخوض المنافسات في هذا الطقس المثالي، كلما شاركت في بطولة هنا، أشعر بالإثارة والرغبة بتقديم الأفضل، وهو حال الكثيرين من اللاعبين الذين يتواجدون هنا أيضاً».

أحب دبي

وأعرب الدنماركي نيكولاي هوغارد، الذي اختتم الموسم الماضي بالفوز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد، قبل أن يشارك في بطولات عدة في المنطقة هذا الموسم، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في دبي، قائلاً: «أحب التواجد هنا، أحب دبي، لقد قضيت الكثير من الوقت هنا، وهي دولة رائعة للتدريب وخوض منافسات الغولف أسبوعاً تلو الآخر، اللعب هنا مثالي للغاية على كل الصعد، وأتطلع دائماً للعودة والمشاركة في كل البطولات التي تقام هنا». وأضاف: «في العادة أقضي الكثير من الوقت في تدريباتي للغولف في خور دبي».

ويشهد موسم 2024 لجولة دي بي ورلد، إقامة أكثر من سلسلة لمجموعة من البطولات معاً، لإظهار التنوع في المناطق، اللاعبين، الثقافات والمواقع مع إقامة 44 بطولة في 24 دولة مختلفة.

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