بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين السبت في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مواصلة الاستعدادات لانطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ستقام بعد غدٍ في القاعة الرياضية بجامعة الإمارات بالعين، وبمشاركة نخبة من اللاعبين الناشئين.

وتحظى البطولة، التي تمثل أولى منافسات الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الجديد، باهتمام بالغ في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة ولا سيّما بين فئات البراعم والشباب، وتتيح أمام المشاركين ضمن الفئات العمرية والوزنية المختلفة فرصة لاستعراض مهاراتهم وصقل قدراتهم.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يسرنا تنظيم أولى فعاليات الموسم الجديد من منافسات الفنون القتالية المختلطة في العين، وإفساح المجال أمام المواهب لبدء موسمهم واختبار مهاراتهم وجهوزيتهم للتنافس مع أفضل الرياضيين».

وأضاف الظاهري: شهد الموسم الماضي العديد من المحطات المشرفة لرياضة الفنون القتالية المختلطة الإماراتية، ونجحت أبوظبي في تنظيم واستضافة كبرى بطولات الرياضة وعلى رأسها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس الماضي، والتي حظيت بإشادة العالم أجمع، ونحرص على أن يكون موسمنا الجديد امتداداً للنجاحات الأخيرة، بما يتماشى مع خطط الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، والتأكيد على ريادة أبوظبي عاصمة عالمية لها والوجهة المفضلة لنجوم وأبطال اللعبة.

وقالت البطلة غلا الحمادي، من أكاديمية أدما الإماراتية: تسعدني المشاركة في أولى بطولات الموسم الجديد واستعراض مهاراتي، وخصوصاً أنني كنت أتدرب بشكلٍ مكثّف في الأسابيع القليلة الماضية، كما لن أفوّت فرصة المشاركة في جميع بطولات الموسم الرياضي وأتطلع قدماً إلى بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين وأسعى لأن أحافظ على لقبي الذي حققته العام الماضي.

وقال كارل بوث مدرب أكاديمية أدما: فريقنا متحمس ومستعد للمشاركة في البطولة والموسم الجديد، ونثق بقدرته على التفوق في الأداء عما قدمه العام الماضي، وتوفر البطولة منصة تساعد الرياضيين على تحقيق مساعيهم في عالم الرياضة، وأتمنى التوفيق لعناصر الفريق وجميع المشاركين.

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