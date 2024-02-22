كالينسكايا تقصي أوستابينكو وتضرب موعداً مع غوف في ربع نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أقصت الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40، اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 9، وبطلة نسخة 2022، من بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد 4-6 و5-7، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب الدور الثالث.

وضربت كالينسكايا القادمة من الدور التأهيلي، موعداً في ربع النهائي اليوم، مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 عالمياً، والتي تأهلت بصعوبة على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 36، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 2 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

وتأهلت النجمة الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً، إلى ربع النهائي، بفوزها بصعوبة على البولندية ماغدالينا فريتش المصنفة 53، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7 - 6، و3 - 6، و6 - 4، في ساعتين و41 دقيقة، وتلتقي ريباكينا في ربع النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26، التي فجرت مفاجأة بإقصائها اليونانية ماريا سكاري المصنفة 11، بمجموعتين دون رد 6 - 4 و6 - 2.

واعترفت ريباكينا بالصعوبة الكبيرة التي واجهتها لتخطي فريتش، وقالت: سعيدة لأني تمكنت من الفوز، لقد أظهرت قوة بدنية عالية جداً، ولعبت بشكل جيد، لكنها ارتكبت بعض الأخطاء السهلة.

وأوضحت النجمة الكازاخستانية أنها لم تتعود بعد على ملعب البطولة، ما جعلها تواجه بعض الصعوبات في اللعب، إضافة إلى توقيت المباراة، الذي زاد من شعورها بالتعب.

وأعربت ريباكينا عن سعادتها بتحقيق الفوز رقم 17 هذا العام، والخامس في ربع النهائي، وقالت إنه لا أحد توقع أن تخوض هذا الكم الهائل من المباريات في الأسبوعين الماضيين. وأضافت: سعيدة لأنني ما زلت أفوز بالمباريات، لكن لا أعلم إلى أي مدى يمكنني الضغط، وإلى أي مدى يمكنني التعافي بعد هذه المباراة، مهما حدث هذا الأسبوع، أعلم أن هناك بطولات أخرى في الفترة المقبلة، أنا لست آلة يمكنها العمل كل يوم بنفس الطريقة.

عمل كبير

وصرحت ريباكينا أنها تريد الفوز في كل بطولة تخوضها، وأنها تعلم جيداً كونها قامت بعمل كبير في الأسبوعين الماضيين. ما يجعلها تتطلع للفوز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وقالت: نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين، في الوقت الحالي، أركز على كل مباراة على حدة، الأمر يزداد صعوبة كل يوم.

من جهتها، أكدت باوليني أنها نجحت في الإطاحة بساكاري، بفضل المستوى القوي الذي ظهرت عليه على مدار شوطي المباراة، وقالت: أعتقد أنني لعبت مباراة قوية، وبتركيز عالٍ جداً، ونجحت في الضغط على ماريا بشكل جيد.

وأوضحت باوليني أن الفوز على لاعبة من المصنفات، يمنحها ثقة في نفسها أكبر، وأضافت: لا أفكر في تصنيف من ألعب ضدها، أفكر فقط في ما يجب أن أفعله في الملعب، اليوم لعبت بشكل جيد، وكذلك المباراتين الأخيرتين، أصبحت أكثر ثقة، وأتطلع إلى المباراة المقبلة.

وأشارت اللاعبة الإيطالية إلى أنها تأقلمت مع أرضية الملعب التي لم تكن تجيد اللعب عليها في السابق، وقالت: لا أحب اللعب على هذه الأرضية السريعة، أتذكر المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هنا، لم أستطع اللعب، لا أصدق أنني أستطيع اللعب هذه المرة.

وتمكنت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 8 عالمياً إلى ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15، بمجموعتين دون رد 6 - 2 و6 - 2، وتواجه النجمة التشيكية اليوم، الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22، والتي أقصت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6 - 3 و3 - 6 و5 - 7.

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