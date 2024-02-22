قرعة متوازنة لـ«طائرة ند الشبا»

المصدر: دبي - البيان

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أجرت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية»، مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن منافسات النسخة الحادية عشرة من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وتسمح قوانين بطولة الكرة الطائرة بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات مما يساهم في استقطاب أقوى اللاعبين والنجوم من مختلف المنتخبات العالمية ويثري المنافسات بأداء فني عالٍ، كما يمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

وأسفرت نتائج قرعة البطولة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية للدورة، عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين متوازنتين، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، والعميد، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من فريق الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، والملك.

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