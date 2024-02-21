ادارة كلباء تشيد بالإنجازات التي حققها الكاراتيه في بطولة الإمارات الدولية

المصدر: كلباء – البيان

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وصف راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الإنجازات والألقاب التي حققها فريق الكاراتيه في بطولة الإمارات الدولية والتي اختتمت اخيراً بالجيدة والتي تترجم توجيهات الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، ومتابعة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي .

وقال راشد الكندي شعارنا أن تكون فرق النادي المراكز المتقدمة دائماً وذلك بعد حصول الفريق على المركز الأول على مستوى الإمارات والسابع على مستوى العالم في بطولة الإمارات الدولية للكاراتيه التي نظمها الاتحاد الدولي والإماراتي للكاراتيه بمشاركة 60 فريقاً يمثلون 22 دولة والتي أقيمت بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة

وحث رئيس مجلس الإدارة اللاعبين والجهازين الفني والإداري على مواصلة التدريب بأصرار ، ونصح ادارة الألعاب الفردية على ضرورة تعزيز الخطط الفنية بما يتناسب مع طموح النادي لمواصلة تحقيق المراكز المتقدمة مستقبلاً. وكان الفريق حقق 16 ميدالية ملونه منها ثلاث ذهبيات 6 فضية 7 برونزية

وفي سياق متصل أكمل فريق الكاراتيه بالنادي استعداداته للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه الذي سيقام في الفجيرة الخميس المقبل ويشارك النادي بعدد 7 لاعبين من أصحاب الإنجازات المحلية وتعتبر هذه البطولة من أقوى البطولات على المستوى العالم .

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