جمعية الصحفيين تستعرض تجربة الجوكر في «التوثيق الرياضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت جمعية الصحفيين في مقرها في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، جلسة حوارية تأتي ضمن البرامج التي ينتهجها مجلس إدارة الجمعية، في الاستفادة من تجارب قدامى الصحفيين والإعلاميين والتي من شأنها قد أسهمت في تطور القطاع الإعلامي بالدولة. وسلطت الضوء في الجلسة على تجربة الكاتب الصحفي، محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي في الإمارات، بحضور عبدالمحسن الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وعدد من الإعلاميين.

وأوصى محمد الجوكر بزيادة الاهتمام بالتوثيق الرياضي، مؤكداً أن العديد من المؤسسات في إمكانها القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وموضحاً أنه أعد برنامجاً وثائقياً سجل فيه 15 حلقة أدرجت ضمن سلسلة «ذاكرة الخمسين» وتم فيها توثيق دور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إثراء القطاع الرياضي وبناء علاقات متينة بأندية عربية شملت مصر والكويت والسودان.

وثمن حسين المناعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، الدور الكبير الذي يقوم به الإعلامي محمد الجوكر في توثيق أكبر الأحداث الرياضية التي شهدتها الدولة، مبيناً أن الإنتاج السخي الهادف إلى توثيق الإنجازات الرياضية لفرق وأندية ومنتخبات الإمارات، يعد مرجعاً ومصدراً مهماً للأجيال الحالية والقادمة في ظل توظيفها ضمن الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في سرعة وانتشار الخبر أو مقاطع الفيديو، ومؤكداً أن جمعية الصحفيين ملتزمة تقديم البرامج والفعاليات التي تثري المشهد الصحفي والإعلامي في الدولة.

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