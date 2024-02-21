29 فبراير قرعة بطولة طشقند جراند سلام للجودو بمشاركة منتخبنا الوطني

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة " طشقند جراند سلام"، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للعبة خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، عن إجراء قرعة البطولة، عبر تقنية الفيديو، يوم 29 فبراير الجاري، على أن تجرى في اليوم نفسه عملية الميزان للاعبين، واللاعبات المشاركين في منافسات اليوم الأول لفئة الوزن الخفيف.

ويشارك في البطولة 465 لاعبا، ولاعبة يمثلون 70 دولة، من بينهم 6 دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب، ولبنان.

وأعلن اتحاد الإمارات للجودو جاهزية منتخبنا الوطني لخوض منافسات البطولة، حيث يقيم المنتخب، حاليا معسكرا تدريبيا في أوزبكستان، استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في " طشقند جراند سلام " كلا من، نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز