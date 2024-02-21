ترقية حكم الطائرة إسماعيل إبراهيم إلى الفئة العالمية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تمت ترقية إسماعيل إبراهيم الحكم الإماراتي الدولي في الكرة الطائرة، إلى الفئة العالمية «A» في قوائم الاتحاد الدولي للعبة، تقديراً لمستوياته المميزة، ومسيرته الطويلة المتضمنة المشاركة في إدارة العديد من البطولات والأحداث العالمية والقارية والإقليمية في الكرة الطائرة للرجال والسيدات.

وأعرب إسماعيل إبراهيم، عن سعادته بالحصول على الشارة العالمية في الكرة الطائرة، وأكد أن ترقيته إلى الفئة «A» شهادة تقدير من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، للتحكيم والحكام الإماراتيين، خاصة وإنها أعلى تصنيف عالمي للحكام في اللعبة.

يذكر أن، إسماعيل إبراهيم بدأ مسيرته الرياضية لاعباً للكرة الطائرة في نادي عجمان عام 1986، وتدرج في المراحل السنیة وصولاً إلى الفریق الأول، واعتزل عام 2004، وهو العام نفسه الذي حصل فيه على شارة التحكيم الدولية، بعدما بدأ مشواره في عالم التحكيم بداية من عام 1996.

وشارك إسماعيل، في إدارة 443 مباراة دولية، و80 مباراة عالمية، وكان أول حكم إماراتي یدیر المباراة النھائیة في بطولة العالم للرجال للكرة الطائرة التي أقيمت في دبي عام 2015.

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