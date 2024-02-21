دونا فيكيتش تقصي سابالينكا وتبلغ الدور الثالث لبطولة دبي للتنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فجّرت اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 31 عالمياً مفاجأة مدوية بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بتغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7، و6-3 و6-0 في ساعتين و23 دقيقة.

وضربت فيكيتش موعداً في الدور الثالث مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 والتي تأهلت على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنة 19 بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.

وأعربت اللاعبة الكرواتية عن سعادتها بالفوز على المصنفة الثانية عالمياً وتأهلها إلى الدور الثالث ووصفت فوزها بالعظيم والرائع، وقالت: بصراحة فوز عظيم، لقد فازت للتو ببطولة أستراليا المفتوحة إنها رقم 2 في العالم، إنه لشيء رائع، أنا سعيدة جداً بالتأهل إلى الدور الثالث. سأحاول الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في بطولة الماسترز.

وأضافت: لأكون صادقة، لم تكن لدي توقعات كبيرة بشأن القدوم إلى دبي، أخبرت مدربي أنني سآخذ هذا الأسبوع كنصف إجازة، استطيع أن أخبركم أنني أمضيت وقتاً على الشاطئ أكثر مما أمضيته في الملعب، ربما هذه طريقة جيدة للمضي قدماً.

وأضافت: أنا سعيدة لأنني تمكنت من تحقيق الفوز، من الواضح أن سابالينكا حظيت ببداية جيدة هذا العام، وكانت بحالة جيدة، لذلك أنا سعيدة حقاً بما صنعته اليوم، لقد التقينا في العديد من المباريات سابقاً، وأعلم أن لدي فوزاً واحداً وجهاً لوجه، لقد هزمتني في أستراليا العام الماضي في الدور ربع النهائي، هذا يؤلم قليلاً.

وأوضحت اللاعبة الكرواتية أنه بالرغم من خسارتها في شوط كسر التعادل في المجموعة الأولى إلا أنها لعبت بشكل مذهل، ما مكنها من دخول المجموعة الثانية بقوة والفوز بها، مشيرة إلى أنها كانت محظوظة بعض الشيء في إحدى التسديدات التي قلبت الأمور لمصلحتها تماماً.

وقالت: هذا هو التنس، يمكن أن تنقلب الأمور عند نقطة واحدة، في كل الأوقات لم أستسلم، لم أتوقف عن الاعتقاد بأنني أستطيع الفوز، لقد واصلت القتال، والمجموعة الثانية، كنت أحاول بذل المزيد من الجهد لأنها كانت تتفوق علي بالتأكيد في النقاط المهمة في المجموعة الأولى، فقلت، حسناً، إذا كنت تريد الحصول على فرصة للفوز، عليك أن تسعى إليها أكثر، لقد بدأت أيضاً في اللعب بشكل أفضل قليلاً، في المقابل ضرباتها الأمامية انهارت عدة مرات.

من جهتها، اعترفت سابالينكا بأنها لم تستطع مجاراة فيكيتش على أرضية الملعب، لاسيما أنها لعبت بأسلوب عدواني وقالت: الطريقة التي لعبت بها بأسلوب عدواني، الكرات المسطحة، من الصعب حقاً اللعب ضدها في هذا الملعب، لم تكن الظروف رائعة حقاً، لقد لعبت فيكيتش تنساً رائعاً، في المقابل لم ألعب بأفضل ما لدي على الإطلاق.

وحول تعرضها لسيناريو مشابه العام الماضي عندما تعرضت لخسارة مماثلة أمام كريتشيكوفا مباشرة بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة، كما حدث هذا العام وما مدى صعوبة استعادة جاهزيتها مباشرة بعد الفوز بأحد الألقاب الكبرى، قالت سابالينكا: لا أستطيع القول إن هذا صعب بسبب فوز أستراليا المفتوحة، كان لدي ما يكفي من الوقت للراحة وإعادة شحن طاقتي وبدء كل شيء من جديد.

وأضافت: أشعر أن الظروف هنا لا تناسبني على الإطلاق، من الصعب جداً بالنسبة لي المنافسة هنا في دبي، الملعب صعب حقاً.

من جهة أخرى، بلغت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 11 عالمياً الدور الثالث بفوزها على الأمريكية إيما نافارو المصنفة 23 بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4.

وتأهلت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26 للدور الثالث بتغلبها على الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 33 بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وتأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 4 عالمياً على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 بعد أن أعلنت الأخيرة انسحابها من المباراة للإصابة، وتقدمت أزارينكا في المجموعة الأولى 6-4، فيما فازت ريباكينا بالمجموعة الثانية 6-2.

وضمنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 20 وحاملة لقب 2017 و2018 تأهلها إلى الدور الثالث بفوزها على الألمانية تاتايانا ماريا المصنفة 54 بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.

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