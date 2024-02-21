28 فعالية رياضية في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي 8 بطولات دولية كبرى من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري وتتوزع في مختلف مناطق الإمارة بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتتصدر جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين قائمة الفعالية الرياضية الدولية والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتشهد منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي التي تقام في حي دبي للتصميم منافسات قوية بين الفرق المشاركة ويشارك فيها 16 منتخباً من مختلف قارات العالم ، وتستمر منافساتها حتى الأحد 25 الجاري.

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وتتواصل منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، التي تشارك فيها نخبة بطلات العالم في التنس تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات في العالم تتصدرهن المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك، وتستمر منافسات السيدات حتى 24 فبراير، فيما تقام منافسات الرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم. وينطلق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية من مدينة إكسبو دبي الأحد 25 فبراير ويندرج السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك، ويشارك في السباق أكثر من 3800 متسابق من داخل وخارج الدولة.

كما ينطلق سباق تيري فوكس الخيري الشهير من ميناء راشد، ويشارك في السباق الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من العائلات والكبار والصغار. ويهدف السباق إلى زيادة الوعي بمرض السرطان ودعم وتمويل أبحاث السرطان، ويحمل السباق اسم طالب جامعي كندي شاب فقد ساقه بسبب مرض السرطان، ورغبة منه في إعطاء الأمل لمرضى السرطان، ركض الرياضي بساقه المبتورة لمسافة 5.373 كيلومتراً ما يعادل قطع مسافة سباق ماراثون يومياً على مدار 143 يوماً وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مراكز أبحاث السرطان.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

وتتواصل أيضاً منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وتقام بطولة دبي ماصل بيتش لبناء الأجسام في فندق الحبتور جراند أوتوغراف، وتقام البطولة الخليجية لبناء الأجسام للهواة في جافزا 1 للمؤتمرات بمنطقة جبل علي.

وتستضيف منطقة حتا سباق كوريونتي للدراجات الهوائي، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في نزل العمال بمنطق جبل علي، ويقام مؤتمر أوراسيا للرياضات الالكترونية في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، ويقام مهرجان ميرا إيكو للجري على شاطئ كايت بيتش، وفعالية حتا كوريونتي لليوغا في وادي هاب، وسباق سكون وبوبا العالمية للجري في حي دبي للتصميم، وتنطلق دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات في منطقة انسبراتوس بمدينة دبي الرياضية.

وتقام بطولة إي إيم دي فايت نايت للملاكمة في قاعة ذا أجندا بدبي ميديا سيتي، وينظم مركز النور لأصحاب الهمم مسيرة المشي لأصحاب الهمم (سوبر هيرو ووك) في منطقة البرشاء 1، وتقام بطولة تحدي الرقص في أكاديمية جراند دانس بمنطقة القوز 3، وكأس اتحاد الإمارات للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية اليوغا «أكتيف أون ذا بيتش» في فندق كمبنسكي بنخلة دبي.

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