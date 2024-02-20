فريق الإمارات يفوز بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات

المصدر: وام

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فاز فريق الإمارات بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام في نسخته السادسة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين.

وحسم فريق الإمارات مرحلة (بريسايت) ضد الساعة، التي أقيمت اليوم ، على مسار جزيرة الحديريات للدراجات الهوائية بأبوظبي، وجاء فوز الفريق ، بفضل تألق دراجيه الأمريكي براندون ماكنولتي، والاسترالي جاي فاين، والدانماركي ميكيل بيرج، حيث سيطر الثلاثي على المراكز الثلاثة الأولى للسباق، ليحقق الفريق قفزة كبيرة في طريقه للمنافسة على لقب الطواف للمرة الثالثة.

وسجل الأمريكي براندون ماكنولتي أسرع زمن خلال السباق البالغ مسافته 12.1 كلم، وقطع مسافة السباق في 13 دقيقة و27 ثانية، بفارق ثانيتين عن زميله في الفريق الأسترالي جاي فاين، و4 ثوان عن ميكيل بيرج الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث، وبفارق كبير وصل إلى 14 ثانية بين ماكنولتي والنرويجي توبياس فوس صاحب المركز الرابع.

وحصل ماكنولتي على القميص الأحمر لمتصدر طواف الإمارات، وانتزع الصدارة من البلجيكي تيم ميرلير بطل المرحلة الأولى، حيث بلغ توقيت الدراج الأمريكي 3:23:22 ساعات بعد مرور مرحلتين من السباق، يليه زميليه في فريق الإمارات جاي فاين وميكيل بيرج في المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للطواف.

كما حصل ماكنولتي على القميص الأخضر متصدر الطواف بالنقاط عقب نهاية المرحلة الثانية، ورفع رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، ونال البلجيكي ايلان فان فيلدر دراج فريق سودال كويك ستيب القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، بينما احتفظ البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

توّج الفائزين بقمصان المرحلة الثانية، الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخيلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، والدكتور عادل الشارجي الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، وحسين خانصاحب مدير إدارة الهندسة البحرية، وإسلام ياسر مسؤول مبيعات الأسطول والشركات في بن حمودة.

وقال الدراج براندون ماكنولتي:" سعيد بالفوز بالمرحلة الثانية لطواف الإمارات٠ أعتقد أن الفريق ظهر بأداء استثنائي هذا اليوم، وتمكنا من تتويج مجهودنا بالمراكز الثلاثة الأولى للسباق".

وأضاف:" دخلت في وقت مبكر للسباق، ومرحلة ضد الساعة صعبة، والتي تتطلب مجهوداً مضاعفاً، استفدت من قرار الفريق بالدخول المبكر للتغلب على سرعة واتجاه الريح، وأثمرت الخطة المثالية عن الفوز، إنه أول فوز لي مع فريق كبير مثل فريق الإمارات، وأتطلع إلى المراحل المتبقية في الطواف".

من جانبه ، أعرب ماورو جيانيتي المدير الرياضي لفريق الإمارات عن ارتياحه للنتيجة التي حققها الفريق في المرحلة الثانية، وقال:" نمتلك دراجين رائعين في الفريق، والثلاثي ماكنولتي وفاين وبيرج بذلوا مجهوداً كبيراً، واستطاعوا تحقيق نتيجة ممتازة تساعد الفريق لتحقيق هدفه بحصد لقب طواف الإمارات على أرض الفريق".

وأضاف:" استثمرنا في السنوات الأخيرة بصورة جيدة للغاية في التكنولوجيا والاستخدام الجيد للبيانات لبناء فريق قوي، ونجحنا في ذلك إلى حد بعيد مما وضع الفريق في مكانة متميزة بين الفرق العالمية".

وأكد ماورو جيانيتي أن الفريق درس وضع الرياح خلال المرحلة الثانية ولذلك تقرر الدفع بالدراج براندون في وقت مبكر، وقال:" أعتقد أنه كان خياراً جيداً لأن الرياح لم تكن جانبيه في هذا الوقت، براندون كان في حالة مميزة ونتطلع لظهوره بشكل أقوى في المرحلة الثالثة الجبلية في رأس الخيمة".

وتقام غداً المرحلة الثالثة مرحلة رأس الخيمة لمسافة 176 كلم، وتمثل المرحلة الأولى من مرحلتين جبليتين ضمن طواف الإمارات، وتنطلق من جزيرة المرجان باتجاه الداخل بإمارة رأس الخيمة ثم العودة إلى الصحراء والمرور عبر مطار رأس الخيمة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير من السباق وهو مرحلة تسلق إلى قمة جبل جيس، وتبلغ مسافة التسلق لجبل جيس نحو 20 كيلومترا بانحدارات تقدر بنسبة ما بين 5% إلى 7% في الكيلومترين الأخيرين من السباق.

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