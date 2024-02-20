«القوز للإطفاء» يتوج بذهبية بطولة مدير عام الدفاع المدني للكروسفیت 2024

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي «بطولة المدير العام للكروسفیت 2024»، والتي نظمها مركز دفاع مدني القصیص، برعاية الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك سط أجواء مفعمة بالحماس والحيوية، وبهدف تنمية قيم الترابط والتلاحم والتآلف بين منتسبي الدفاع المدني دبي، وبمشاركة أكثر من 34 فريقاً يمثلون مختلف الإدارات والمراكز.

عقب انتهاء المنافسات، توج اللواء خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الفرق الفائزة، وجاء في المركز الأول مركز القوز للإطفاء، ونال لقب الوصيف مركز مزهر للإطفاء، وحل في المركز الثالث مركز إكسبو للإطفاء.

من جانبه، هنأ اللواء خبير علي حسن المطوع، جميع الفرق الفائزة في البطولة، مشيداً بمستوى اللياقة العالي الذي يتمتع به منتسبو الإدارة العامة، موضحاً أن اللياقة البدنية العالية، والصحة الذهنية للفرد هما أفضل عاملين يرفعان من معدل الاستجابة للحوادث؛ فالمهام التي يتوجب على الإطفائيين القيام بها وقت الحوادث ستحقق أرقاماً قياسية في حال كان الأفراد على أتم الاستعداد الذهني والبدني.

كما ثمّن اللواء خبير علي حسن المطوع، دور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي على دعمه للبطولة في نسختها الثالثة وارتفاع قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف درهم؛ لتكون حافزاً للموظفين على التنافس والتحدي.

حملت البطولة في هذه النسخة صورة مصغرة وأقرب لطبيعة عمل الإطفائي الذي يقوم بمهام بدنية وذهنية في آن واحد وقت الحوادث والمهام الصعبة، وذلك ضمن 5 تحدیات تمحورت حول سرعة اتخاذ القرار وقوة الحركة الجسدية، حیث توجب على الفریق الفائز إنجازها في أسرع مدة زمنیة لا تقل عن 15 دقیقة.

كما استهدفت بطولة المدير العام للكروسفيت أكبر عدد من الإدارات ومراكز الدفاع المدني لترفع من جاهزية الأفراد على مدار العام وتنمي مهاراتهم الفكریة والعضلیة، وتعزز مبادئ الوحدة والعمل الجماعي وإضفاء روح التنافس بین الموظفین؛ فالهدف الأسمى من عمل الإطفائي هو حماية نفسه من المخاطر حتى يتمكن من حماية الآخرين.

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