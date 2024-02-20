شباب الأهلي يغادر غداً إلى السعودية لمواجهة الخليج في سوبر اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تغادر بعثة شباب الأهلي لكرة اليد ظهر غد الأربعاء، مطار دبي متوجهة إلى السعودية، حيث سيواجه فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي نظيره فريق الخليج السعودي في الخامسة مساء بعد غد الخميس على أرض صالة وزارة الرياضة بالدمام في لقاء يتوقع أن يكون ماراثونياً في سعي الفريقين للفوز بكأس السوبر الإماراتي السعودي لرجال اليد بنسخته الأولى.

ويمثل نادي شباب الأهلي أندية الإمارات في النسخة الأولى للبطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم 2023/ 2024، وسيواجه فريق الخليج بصفته بطلاً لكأس السوبر السعودي لكرة اليد. ويأتي الاتفاق على السوبر بعد نجاح تجربة السوبر الإماراتي البحريني والذي وصل إلى نسخته السادسة، وتجمع المباراة بين بطل السوبر في البلدين.

تفاؤل

من جانبه، قال عمر أحمد مساعد مدرب شباب الأهلي لكرة اليد، إن فريقه جاهز للحدث وبطموحات وآمال تحقيق التتويج بكأس النسخة الأولى للبطولة، ولم يخفِ أن فريقه سيلعب على أرض ووسط جماهير فريق كبير بحجم الخليج السعودي صاحب الإنجازات الخليجية والآسيوية، واستطرد قائلاً العزيمة والإصرار لدى لاعبينا متوافرة بصورة كبيرة وسط قناعة الجميع بالتمثيل المشرف لدولة الإمارات واللعبة فيها، وأضاف: فريقنا مكتمل الصفوف لحد مقبول رغم بعض الإصابات خلال مباريات الموسم والتي أكد خلاله فريقنا المنافسة على صدارة جميع البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات لليد، وختم نأمل أن يقدم الفريقان أداء يرقى لطموحات الجميع ويعكس المستوى الفني الذي وصلت إليه اللعبة بمنطقتنا.

البعثة

تضم بعثة شباب الأهلي 22 فرداً من الأجهزة الفنية والإدارية وهم كل من سلطان حمزة مدير الفريق، ووليد بن عمر مدرباً، وعمر أحمد مساعد المدرب، وإسكندر العياشي أخصائي العلاج الطبيعي، وهشام فليغة مدرب الحراس، وسولفاكير سليمان عامل مهمات و16 لاعباً: مرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، وجمعة خميس، وسالم جمعة، وطارق جمعة، وعمر خليفة، وراشد فرامرز محمدي، وريان بن محمود، وفارس أحمد، وعبدالرحمن محمد، واكسو مارغويس.

اتفاقية

وقع الاتحادان الإماراتي والسعودي اتفاقية السوبر بين البلدين خلال شهر نوفمبر 2022، ممثلاً في نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لليد وفاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين السعودي والعربي لليد على هامش نهائي كأس الإمارات للرجال، وتم الاتفاق على إقامة أول نسخة في موسم 2023-2024، في السعودية والثانية في الإمارات ثم التناوب في إقامتها بين البلدين.

يذكر أن الخليج السعودي فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد الأخيرة بالكويت بعد تغلبه بالمباراة النهائية على العربي القطري، وتأهل إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب»، كما يسيطر على البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية.

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