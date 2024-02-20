18 لاعباً في قائمة أشبال اليد استعداداً لـ «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي - فا ئز بجبوج

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يواصل منتخب أشبال كرة اليد تدريباته اليوم في صالة نادي شباب الأهلي بدبي في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 2 مايو.

وكانت لجنة المنتخبات في اتحاد اللعبة برئاسة فيصل الطواش قد أعلنت عن ضم 18 لاعباً من هذه الفئة السنية مع الإعلان عن الجهازين الفني والإداري للمنتخب الذي يقوده المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي ومساعديه إبراهيم الأميري وطارق البلوشي وخميس السويدي مديراً للمنتخب.

اللاعبون

وضمت قائمة الأشبال كلاً من اللاعبين: حمد سيف العود وعبدالله العبيدلي وإبراهيم العشر وعمر السلمان وعبدالرحمن البلوشي وحمدان النعيمي ومنصور عبيد القرص من الشارقة، وموسى الأسود وعمر البلوشي وعبدالله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد وناصر الصفار من النصر.

19 ناشئاً

كما أعلن اتحاد اليد تشكيل منتخب الناشئين، للمشاركة في البطولة الآسيوية في إيران خلال شهر أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين، وضمت القائمة الأولية 19 لاعباً من فئة الناشئين وهم: راشد القرض ومحمد المازمي ومسعود الياسي ومانع الكتبي وسعيد آل علي من الشارقة، وعبدالله الفلاسي وعبدالرحمن المدني ونواف خالد من شباب الأهلي، وجاسم النوبي وحمدان الحصاي ومحمد المزروعي وأحمد لنجاوي من الوصل، وعلي توفيق وسعود الشرهان ومحمد الزعابي من اتحاد كلباء، وخالد مبخوت من الجزيرة، وعلي الخزيمي من خورفكان، ومايد صنقور من النصر.

إعداد مبكر

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات والمدربين أن التدريبات ستتواصل على مدار الأسبوع وبمعدل 3 أيام أسبوعياً لكل منتخب من الأشبال والناشئين، وأوضح أن هذه الاستعدادات تأتي للمشاركة في الدورة الخليجية بالإمارات بمشاركة منتخب الأشبال مواليد تحت 2006، والمشاركة في البطولة الأسيوية في إيران خلال شهر أغسطس بمنتخب الناشئين.

وأشار الطواش إلى أن عدداً من لاعبي منتخب الأشبال سيتم ضمهم إلى منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة الأسيوية، وأضاف إن الآمال معقودة على المنتخبين لمستقبل أفضل للعبة والدولة مستقبلاً، وختم بتقديم الشكر لإدارة نادي شباب الأهلي بتوفيرهم متطلبات الإعداد للمنتخبين على أرض ملاعبهم.

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