تعاون إماراتي عماني لتطوير بناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بحث الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والدكتور سالم البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرة للعمل على تطوير رياضة بناء الأجسام بين الإمارات وسلطنة عمان، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين في مقر الاتحاد في دبي أول من أمس.

وتم التطرق إلى التعاون المشترك في النهوض برياضة اللياقة البدنية وأهمية تبادل المشاركة والخبرات في البطولات التي تنظم في البلدين، ومنها في بناء الأجسام للاستفادة من خبرة البطولات الدولية التي نظمت في الإمارات، فضلاً عن التعاون في جانبي تطوير الحكام والقوة البدنية لما تتمتع به بناء الأجسام الإماراتية من خبرات عالمية.

ووجه الضيف العماني الدعوة للشيخ عبدالله الشرقي لحضور حفل افتتاح بطولة عمان الدولية الـ 19 لبناء الأجسام.

ورحب الشيخ عبد الله الشرقي بالحضور وشكرهم على هذه المبادرة التي تصب في مصلحة اللعبة.

وجرت المباحثات بحضور علي بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، وأحمد بن ظبوي الفلاسي، وعبدالرحمن العوضي، وأحمد جوهر.

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