اتحاد الإمارات للتنس ورابطة لاعبات التنس المحترفات ينظمان ورشة تدريبية للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس عن تنظيم ورشة تدريبية، أمس الثلاثاء، على هامش الفعالية، بمشاركة النجمتين غابرييلا دابروفسكي، وإيرين روتليف، حاملتي لقب منافسات الزوجي في بطولة أمريكا المفتوحة. وتأتي الورشة بتنظيم من اتحاد الإمارات للتنس، ورابطة لاعبات التنس المحترفات، واستهدفت الجيل المقبل من لاعبي التنس في دولة الإمارات.

وجرت الورشة التدريبية بمشاركة أكثر من 20 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات قادمين من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث حصلوا على فرصة تعلم مهارات التنس من اللاعبتين المحترفتين.

وقالت روتليف: «أتذكر عندما كنت طفلة أنني استمتعت للغاية بممارسة التنس مع لاعبين محترفين، وهو ما دفعني لخوض هذه التجربة مع الأطفال، كما أننا نسعى إلى تعزيز انتشار رياضة التنس في مختلف أنحاء العالم، حيث إن تدريب الأطفال هو الطريقة الأمثل لذلك».

وبدورها قالت دابروفسكي: «أنصح الأهالي بعدم تخصيص أطفالهم برياضة محددة في مراحل طفولتهم المبكرة، بل يتعين عليهم تجربة أكبر عدد ممكن من الرياضات لتطوير قدراتهم البدنية، كما أوصي بتعويد الأطفال على منافسات الزوجي منذ طفولتهم، لأن ذلك يساعدهم على التطور كلاعبين، ويدعم نموهم على الصعيد الشخصي».

وتأسس اتحاد الإمارات للتنس في عام 1983، بهدف الترويج لهذه الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية، والإشراف على تنظيم جميع بطولات وفعاليات التنس الوطنية والدولية في دولة الإمارات.

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