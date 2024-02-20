2024 لاعباً في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه عن عدد اللاعبين والدول المشاركين في النسخة الثانية من «الفجيرة 2024، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في فندق البحر بالفجيرة، بحضور راشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس مدير البطولة والدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة. تم الكشف عن عدد المشاركين من اللاعبين والذي وصل إلى 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة ، ويشارك من دولة الإمارات 108 لاعبين، وتقام المنافسات بين نجوم شباب العالم في مجمع زايد الرياضي التحفة المعمارية الرياضية الجميلة. في البداية تحدث راشد عبدالمجيد آل علي قائلاً:» كل الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على دعم سموه الكبير«.

وقال راشد آل علي:» تضاعف عدد الحاضرين في هذه النسخة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وهو ما يؤكد رغبة نجوم العالم من الشباب على التواجد بالفجيرة، بعدما شاهدوه من تنظيم مثالي في النسخة الماضية، وهناك دور بارز أيضاً لا بد من أن نشكر عليه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وعدداً كبيراً من المؤسسات الحكومية بالفجيرة لها دورها الكبير في إبراز الحدث بالشكل اللائق بالإمارة والدولة معاً «. وأكد راشد آل علي بقوله:» أصبح للإمارات دور كبير على مستوى العالم في لعبة الكاراتيه، وهذا يعود لما يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحيث نجح هذا الشخص في تغيير الكثير من معالم الكاراتيه وتطويره على مستوى آسيا والعالم، لما يقدمه من جهد كبير، وهو ما عاد بالنفع كذلك على الكاراتيه الإماراتي بشكل عام «.

أهداف

وتابع:» مثل هذه البطولة تعتبر ترويجاً سياحياً مهماً للإمارة بخلاف الاستفادة الفنية، وذلك لتزايد عدد المشاركين عاماً بعد الآخر، وهو من أهداف إقامتها أن يتم الترويج بالشكل اللائق بها، وهو ما نجح في النسخة الأولى، وبالتأكيد سوف ينجح في الثانية والدليل العدد الكبير من المشاركين من لاعبين ومدربين وإداريين والذي قد يفوق الـ 3 آلاف شخص «.

وقال المهندس حميد شامس:» هناك الكثيرون يقفون خلف هذا النجاح، بداية من المتطوعين الـ 700، الذين سيكون لهم الدور الكبير في إنجاح البطولة، إضافة إلى أن عدد المشاركين وصل إلى 2024 لاعباً ولاعبة نظراً لأن البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية دكار 2026، وستكون الفجيرة المحطة الأولى من محطات هذه البطولة «.

وأضاف:» نستهدف حضور جماهيري يفوق الـ 8000 متفرج، وتم التخطيط والتنسيق لهذا الأمر بشكل جيد من خلال الجهد الكبير المبذول من أعضاء اللجنة المنظمة، وأن مثل هذه البطولات التي تقام على أرض الإمارات سواء للكبار أو الشباب تعود بالكثير من الفوائد على لاعبينا وهو ما ظهر دوره في التطور الكبير لهم قارياً وخليجياً وعربياً «.

وأكد الدكتور عبدالله البادي على أن زيادة عدد الدول من 27 في النسخة الماضية إلى 78 في البطولة الحالية يؤكد مدى حرص دول العالم على التواجد والمشاركة من أجل مستقبل أفضل لهم في مجال اللعبة، وفي ظل التنظيم المثالي الذي نشهده بالفجيرة، وأضاف البادي:»هناك تواصل مجتمعي مهم في هذه النسخة حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 86 مدرسة بإمارة الفجيرة، و14 كلية وجامعة من أجل المتابعة والحضور في مدرجات البطولة وذلك على مدار الأيام الأربعة الخاصة بالبطولة.

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