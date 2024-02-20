108 لاعبات ولاعبين من أندية الإمارات بالدوري العالمي للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان

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وصل عدد اللاعبات واللاعبين من الذين يمثلون أندية الإمارات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، المقرر لها بضيافة الإمارات في مدينة الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 الجاري، إلى 108 لاعبين ولاعبات، يخوضون التحدي الكبير بالتنافس مع مشاركين من دول عدة، حيث ما زال باب التسجيل متاحاً لزيادة عدد المشاركين في الحدث العالمي الكبير.

وأشاد الاتحاد الدولي للكاراتيه عبر موقعه الرسمي، بمستوى تحضيرات الإمارات لاحتضان البطولة، متوقعاً نسخة استثنائية تنظيمياً وفنياً، وتنافساً مثيراً بين كوكبة اللاعبات واللاعبين المشاركين في البطولة، مستعيداً العدد الكبير من المشاركين في النسخة الماضية في الفجيرة، والذي بلغ 1196 لاعباً ولاعبة من 67 دولة، متوقعاً أن تكون النسخة الجديدة، مفاجأة سارة في كل الجوانب.

من جانبه، أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، مدير البطولة، على أن الوفود المشاركة بدأت في الوصول إلى الإمارات للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، مشدداً على أن البطولة تمثل أول محطة مؤهلة لأولمبياد الشباب في السنغال 2026، مؤكداً على التعاون الكبير بين كافة الجهات في الفجيرة لإنجاح البطولة، وإخراجها بالصورة الباهرة.

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