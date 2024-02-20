تفصيلات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في مؤتمر صحافي الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، المقرر لها بضيافة الإمارات في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة في الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، مؤتمراً صحافياً في صباح الثلاثاء في فندق البحر بالفجيرة، لإعلان التفصيلات الخاصة بالحدث العالمي الكبير.

وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الاهتمام الكبير الذي توليه الفجيرة للبطولة.

وقال آل علي: البطولة تشهد مشاركة قياسية في عدد اللاعبات واللاعبين المسجلين في سجلات الاتحاد الدولي للكاراتيه، ما يؤكد رغبة نجوم ونجمات العالم في الوجود في الفجيرة، وفي هذه النسخة التي تعد المحطة الأولى في سلسلة محطات الدوري العالمي للشباب، وتعد الفجيرة نقطة الانطلاق نحو أولمبياد الشباب المقرر لها في العاصمة السنغالية دكار في سنة 2026، وبذلك سنشاهد في هذه النسخة مواهب عالمية من قارات العالم على أرض الإمارات، وفي مجمع زايد الرياضي الذي يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي نفسه للإمكانات العالمية فيه.

وأضاف آل علي: العلاقة المتميزة التي تربط اتحاد الإمارات للكاراتيه بالاتحاد الدولي، تعود لما يقدمه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، من جهد وأفكار تسهم في تطوير اللعبة عالمياً، وهو ما أدى إلى جعل العلاقة في أفضل ما يكون، والثقة المتبادلة بين الطرفين منحت الاتحاد الدولي القناعة بإسناد مهمة الاستضافة إلى الإمارات، كونها قادرة على تحقيق أعلى درجات الإبهار التنظيمي.

وأشاد راشد آل علي بتعاون جميع الأطراف المعنية بالبطولة، والتفاني في تقديم الأفضل لإنجاح الحدث العالمي الكبير.

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