تأهل 27 فريقاً لـ «تحدي المجتمع» ضمن الألعاب الحكومية 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في فئة «تحدي المجتمع» لمنافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية 2024»، وذلك في ضوء نتائج الجولة التأهيلية التي أقيمت أمس في «داماك هيلز 2» بدبي.

وستشارك الفرق الـ27 المتأهلة، بالإضافة إلى فريق «باركور دبي» بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في بطولة الألعاب الحكومية 2024 التي ستقام في دبي فيستيفال سيتي خلال الفترة من 29 الجاري إلى 4 مارس المقبل، وذلك للاحتفاء بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

إقبال مجتمعي

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «أظهر الإقبال الواسع بتسجيل 106 فرق لمنافسات تحدي المجتمع هذا العام مدى الوعي العالي الذي تتحلى به مختلف الشرائح المجتمعية تجاه أهمية تبني نمط حياة صحي بدنياً ومجتمعياً مما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراده، وبالتالي يرتقي بمستوى جودة الحياة في دبي كمدينة مفضلة للعيش».

وأضاف ابن عيسى: «شهدت الجولة التأهيلية التي أقيمت في داماك هيلز 2 منافسات قوية من جميع الفرق المشاركة، الأمر الذي يعد بمستوى مبشّر خلال البطولة، ونحن بانتظار تحديد الفريق صاحب لقب بطل تحدي المجتمع الذي سيجتاز التحديات الأخيرة».

أرقام

ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية مجموع 168 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

دعم مستمر

وتلاقي الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات «7X» كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو». يذكر أن، الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

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