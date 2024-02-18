بداية مثيرة لـ «دولية» الشارقة للطيران الشراعي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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جاء اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية الخامسة للطيران الشراعي، التي انطلقت منافساتها أول من أمس بجبل الفاية بمنطقة مليحة بالشارقة، مثيرة وحافلة بالاستعراضات القوية للطيارين.

وتقام النسخة الخامسة من البطولة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 45 متسابقاً من 15 دولة.

وحضر منافسات اليوم الأول غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة.

نجاح

من جانبه، أعرب غانم الهاجري عن سعادته بما شاهده من نجاح تنظيمي وفني خلال منافسات البطولة، وقال:«إن تضافر جهود كل من اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومجلس الشارقة الرياضي، أدى إلى خروج البطولة بهذا الشكل الاحترافي، كما تميزت العروض التي شاهدناها بالقدرات والمهارات الفائقة»، وخص بالتقدير والإشادة نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

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