قرعة «تنس دبي» تضع أُنس جابر في طريق المصنفة الأولى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وضعت قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التونسية أُنس جابر المصنفة سادسة عالمياً والتي تتطلع للقبها السادس في مسيرتها الاحترافية، احتمال مواجهة الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة في ربع النهائي أو البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً في نصف النهائي في حال نجحت النجمة التونسية في الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، فيما جاءت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة 2024، على رأس المسار الثاني الذي يضم 3 مصنفات من بين أفضل 10 لاعبات في العالم هن ايلينا الكازاخستانية ريباكينا المصنفة الخامسة ووصيفة نسخة 2020، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الثامنة واليونانية ماريا ساكاري المصنفة التاسعة.

وتنطلق منافسات النسخة 24 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات اليوم وتستمر حتى 24 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار. وحضر مراسم القرعة التي أقيمت أمس في قاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ودونا كيلسو ممثلة رابطة تنس المحترفات، وناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وشملت القرعة 64 لاعبة، بما في ذلك 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم وتأهلت الأسماء الثمانية الأولى في البطولة إلى الجولة الثانية مباشرةً باعتبارهنّ من المصنفات ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم.

وتبدأ أُنس جابر رحلة البحث عن لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد غد الثلاثاء بمواجهة إحدى اللاعبات المتأهلات من الدور التمهيدي. ومن أبرز مواجهات الدور الأول، مباراة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 20 وحاملة لقب نسختي 2017 و2018 والتي تواجه مواطنتها أنهيلينا كالينينا المصنفة 32، والروسية داريا كاستكينا المصنفة 14 التي تلتقي مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 30، ومباراة البلجيكية اليز مارتينز المصنفة 24 والأوكرانية ليزا تسورنكو المصنفة 37.

وأكد كولم ماكلوكلين أن بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات حققت على مدار 24 عاماً تطوراً مذهلاً إلى جانب بطولة الرجال التي تكمل عامها الـ32 الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات عند انطلاقتها، كانت أول بطولة في العالم تقدم جوائز مالية متساوية للرجال والسيدات، وقال: سعداء بما نشهده من تطور لبطولة السيدات على مدار ربع قرن، حيث تواصل استضافة تشكيلة متميزة من أشهر نجمات الكرة الصفراء على مستوى العالم.

من جهته، أكد صلاح تهلك أن القرعة أسفرت عن مواجهات حديدية وأن كل مباراة ستكون بمثابة نهائي مبكر في ظل مشاركة أفضل اللاعبات في العالم، موضحا أن مهمة التونسية أُنس جابر ممثلة المشاركة العربية في البطولة ستكون صعبة جداً لأنها ستجد في طريقها الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثالثة والمتألقة حالياً.

وكشف مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن الإقبال الكبير الذي تشهده عملية بيع التذاكر، مشيراً إلى نفاد جميع المقاعد المخصصة للأدوار المتقدمة، وأضاف: من المتوقع أن تسجل تذاكر الأيام الثلاثة الأولى المزيد من الإقبال عليها في ظل ما أسفرت عنه القرعة من مواجهات حديدية منذ الدور الأول والثاني. وصرحت أُنس جابر أنها تتطلع للذهاب بعيداً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تحظى بمكانة خاصة في قلبها، وقالت: لدي جمهور كبير في دبي وآمل أن أقدم مستويات قوية في البطولة وفي مستوى تطلعاتهم.

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