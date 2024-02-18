سعيد المهري يتوج بالذهبية في «ألعاب غرب آسيا بالشارقة»

المصدر: دبي - البيان

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توج المساعد سعيد محمد المهري من إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة عجمان، بالميدالية الذهبية ضمن مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة الشارقة 2024 التي أسدل عليها الستار مؤخراً بنادي الثقة للمعاقين.

وأهدى البطل الإماراتي الإنجاز الرياضي إلى قائد عام شرطة عجمان، مثمناً دعمه اللامحدود لجميع الموظفين بشرطة عجمان وتحفيزهم الدائم على التميز وتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات وأوضح المهري أن هذا الإنجاز فخراً له كموظف في شرطة عجمان، وثمرة لاهتمام القيادة بموظفيها، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المحافل الرياضية على المستوى المحلي والعالمي.

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