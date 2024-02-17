"باكو جراند سلام للجودو"..كريم عبداللطيف يتخطى بطل بلغاريا ويواجه الطاجيكي "شيروف"

المصدر: وام

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فاز لاعب منتخبنا الوطني للجودو كريم عبداللطيف، على بطل بلغاريا كريستوف مارك، في منافسات الوزن الخفيف المتوسط لبطولة باكو جراند سلام والمقامة حالياً في مدينة باكو بأذربيجان بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتختتم منافستها غداً بمشاركة 404 لاعبين ولاعبات يمثلون 62 دولة.

والتقى صباح اليوم لاعبنا كريم عبداللطيف مع بطل بلغاريا في وزن تحت 73 كجم، ليتفوق عليه بالهدف الذهبي، ويتأهل لمواجهة بطل طاجكستان الشاب أبوبكر شيروف.

وعقب ختام المشاركة، ستغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى أوزبكستان، لخوض معسكر إعدادي هناك استعداداً للمشاركة في بطولة "طشقند جراند سلام" والتي تقام من 1 إلى 3 مارس المقبل، ويشارك فيها منتخبنا الوطني بـ 8 أفراد.

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