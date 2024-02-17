"زلزال 34" بطل سباق المغيرة للتجديف التراثي و"الهادي 29" يتصدر البوانيش في مهرجان الظفرة البحري

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج القارب "زلزال 34" لمالكه معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وبقيادة النوخذة علي سند الحمادي، بلقب سباق المغيرة للتجديف التراثي، الذي أقيم أمس ضمن السباقات التراثية في مهرجان الظفرة البحري،المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15.

وتقام منافسات الحدث على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتتواصل فعالياته حتى 25 فبراير الجاري.

وجاء ثانيا القارب رقم "30" التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة سالم العديد، وحل ثالثاً القارب رقم "3" التابع أيضاً للقيادة العامة لشرطة دبي، وبقيادة النوخذة خلفان الاغشيش.

كما أقيم أيضاً سباق صلاحة للبوانيش التراثية، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة، ونال المركز الأول "الهادي 29" لمالكه النوخذة عبد الله صباح الرميثي، وجاء ثانيا "حشيم 40"لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، وجاء ثالثا "تواق 35" لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوب.

وجاءت المشاركة كبيرة في السباقين، وشهدا تنافساً مثيراً في كل المراحل، حيث تبادلت العديد من قوارب المقدمة المراكز الأولى، وسط حماس كبير للبحارة والنوخذة، والمتابعين من على الشاطئ.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، والشاعر جمعة مانع الغويص السويدي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة بالنادي.

وتوجه خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة للمهرجان، مشيراً إلى أن الحدث وخلال كل دوراته يقدم التراث الإماراتي الأصيل إلى جمهوره في أروع صورة، ويبرز كل التفاصيل الخاصة بكل نشاط وفعالية.

وقال: "السباقات التراثية جزء أصيل من التراث الإماراتي، والبحري على وجه الخصوص، وتواجد سباقاتها ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، تشكل إضافة مميزة للأنشطة، كون سباقاتها ترسم لوحات رائعة في ارتياد البحر، والتعرف على ما يجود به من خير".

وأضاف: قدم النواخذة والبحارة في سباقي المغيرة للتجديف التراثي، وصلاحة للبوانيش التراثية، ملاحم مميزة للسباقات التراثية البحرية بما تحمله من حماس وإصرار وعمل جماعي متقن يهدف إلى بلوغ الهدف، وهذا ما يميز مثل هذه السباقات، والتي تستقطب شباب الوطن لخوض تجاربها بروح عالية للاسهام في الجهود الرامية للحفاظ على التراث البحري الإماراتي.

وتقام غدا منافسات سباق التفريس التراثي، وسباق الكايت سيرف، وتتواصل السباقات التراثية والحديثة في المهرجان، حيث يقام 23 فبراير الجاري سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، فيما يقام يوم 24 من الشهر نفسه سباق الظفرة الريجاتا، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز