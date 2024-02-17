مراسم قرعة «طائرة ند الشبا» الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، حيث تتنافس 8 فرق في البطولة كان أربعة منها قد تأهل مباشرة من العام الماضي بعد فوزها بالمراكز الأربعة الأولى، وتم اختيار الفرق الأربعة الأخرى عن طريق القرعة من بين الفرق الجديدة المتقدمة للمشاركة في نسخة هذا العام، والفرق هي: الإمبراطور، زعبيل، الجوارح، فهود زعبيل، بن ثاني، العميد، سبايدر تيم، والملك.

وسيتم إجراء مراسم قرعة المنافسات الساعة 11:00 صباح الثلاثاء في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور مدراء وممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة الفنية واللجنة والمنظمة، ويبدأ تسجيل اللاعبين للمشاركة في البطولة من يوم الاثنين 19 فبراير حتى يوم الاثنين 18 مارس 2024، ويسمح بتسجيل 16 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتواصل اللجنة المنظمة استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من الدورة التي يستضيفها مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وانضمت رياضة «شد الحبل» اللعبة الشعبية الشهيرة إلى برنامج منافسات الدورة لأول مرة، وحرصت اللجنة المنظمة على إضافة رياضة شد الحبل لكونها نموذجاً للعمل الجماعي وروح الفريق الواحد وللإثارة التي تضيفها، خصوصاً كونها رياضة منتشرة في الكثير من الدول وفي مختلف القارات، ويمارسها الأفراد من جميع الجاليات في الدولة، وتعتبر من الفعاليات المحببة التي تضيف روحاً من المنافسة بين المشاركين والحماس لدى الجمهور.

دعوة

ودعت اللجنة المنظمة منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص للمشاركة في بطولة شد الحبل، حيث يستمر التسجيل للمشاركة في البطولة حتى يوم 7 مارس المقبل، وتتضمن البطولة المنافسة في فئتين هما فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة المجتمعية، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط على أن يتكون الفريق من 12 لاعباً مكوناً من 8 أساسيين و4 احتياط، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المكون من المدرب والإداري والمرشد الذي لا يدخل ضمن الوزن والشد ويحق لكل فريق تغيير 2 لاعبين بعد نهاية كل شوط، على ألا يقل عدد اللاعبين المشاركين عن 6 أفراد.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى دوري المجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز وتأهيل الفرق للدور الثاني، والمرحلة الثانية التي تقام بنظام خروج المهزوم، وتتكون كل مباراة من 3 أشواط. ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، حيث يتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية في كل البطولات التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين، خصوصاً مع عودة بطولة تحدي الموانع الشيقة التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، ومع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية التي يقبل عليها الكبار والصغار.

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