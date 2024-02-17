غنتوت يواجه مغاربة العالم للبولو في مباراة استعراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، يشهد ملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت اليوم اللقاء الودي الاستعراضي بين فريقي «غنتوت بولو» الإماراتي، وفريق «مغاربة العالم للبولو» في إطار الزيارة التي يقوم بها الفريق المغربي إلى الإمارات بدعوة من سمو رئيس النادي، وعقدت اللجنة المنظمة للمباراة مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل الحدث، بحضور سعيد المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وناصر الشامسي عضو مجلس إدارة النادي، وخالد المرزوقي العضو المنتدب المدير التنفيذي، فيما ضم الوفد المغربي، مهدي النصيري رئيس البعثة وكريم الظريف ممثلاً عن اللاعبين. ورحب المنصوري بالفريق المغربي، مؤكداً أن الزيارة تأتي تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين الرياضيين في البلدين الشقيقين. و توجه كريم الظريف بالشكرإلى سمو رئيس النادي، على مبادرته باستضافة الفريق، مؤكداً أنها تشكل فرصة مميزة للمزيد من التقارب بين رياضيي البلدين.

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