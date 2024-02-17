جولة «الإمارات للتجديف الحديث» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اليوم سباق الفجيرة لقوارب التجديف الحديث ضمن الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للموسم الحالي،ويقام السباق بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان،وتجمع البطولة نخبة الفرق والأندية المتخصصة في التجديف الحديث (الأولمبي -الكلاسيكي) أبرزها نادي أبوظبي للرياضات البحرية والحمرية ، وفرق شرطة دبي، والنادي البريطاني في أبوظبي،ومونتي – دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي.

وتضم منافسات الجولة 14 فئة في سباقات التجديف الكلاسيكي الأولمبي، إضافة إلى كأس التفوق ،ويحتل نادي الحمرية صدارة البطولة حتى الجولة الثانية يليه نادي أبوظبي للرياضات البحرية والنادي البريطاني.

ورحب أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالمتسابقين متمنياً للجميع التوفيق ومؤكداً جاهزية النادي لاستقبال الفرق.

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