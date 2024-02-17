قرعة بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقام ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ 24 البالغ إجمالي جوائزها 3.2 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بقاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي.

ويحضر القرعة كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وممثل عن رابطة تنس المحترفات، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات على لقب نسخة 2024 التي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 24 فبراير الجاري.

وتسجل النسخة 24 مشاركة قياسية في عدد اللاعبات المصنفات الأفضل عالمياً، حيث تضم القائمة النهائية للبطولة 17 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم، بما فيها ثمانية من أصل المصنفات الـ 10 الأوائل، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، التي تتطلع لتحقيق لقبها الأول في دبي، وتعويض خسارتها نهائي نسخة العام الماضي أمام البطولة المتوجة التشيكية باربورا كريتشكوفا بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-2). وتضم قائمة كبار النجمات، المصنفة الثانية على العالم البيلاروسية أرينا سابابلينكا، القادمة إلى دبي، بعد تتويجها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس. وتعود الموهبة الأمريكية الشابة كوكو غولف (19 عاماً) المصنفة ثالثة عالمياً إلى دبي، بطموح إضافة لقب عالمي جديد إلى سجلاتها، مستندة إلى أدائها المطور الذي قادها العام الماضي لحصد بطولة أمريكا المفتوحة.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات، ممثلة العرب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة على العالم، والطامحة للقبها الأول بدبي، بعد عروض قوية في بطولة «مبادلة أبوظبي» المفتوحة للتنس هذا الشهر، وبلوغها ربع النهائي.

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