منتخبا رجبي الإمارات يتأهلان إلى نصف نهائي «عربية الطائف»

المصدر: الطائف- البيان

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نجح منتخبا الإمارات للرجبي للرجال والسيدات، في التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية للسباعيات التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي انطلقت اليوم وتختتم غداً، بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف السعودية، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بمشاركة 17 منتخباً، من بينها 9 منتخبات في مسابقة الرجال و8 منتخبات للسيدات.

وجاء ذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه المنتخبان، حيث بدأ «رجال الرجبي» مشواره بالفوز على نظيره العراقي بنتيجة 43 مقابل 5، وفي المباراة الثانية تمكن منتخب الإمارات من الفوز على مصر بنتيجة 26-0 ليضمن تأهله إلى نصف النهائي عن المجموعة الأولى وقبل خوض مباراته الأخيرة بالدور التمهيدي مع الأردن.

أما منتخب السيدات فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب لبنان بنتيجة 29-صفر، وأعقبه بالفوز على ليبيا 26-0، ليضمن التأهل عن المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة.

وقامت مريم جابر آل علي نائب القنصل العام للدولة في جدة، بزيارة بعثة منتخب الإمارات والتقت بلاعبي ولاعبات المنتخب ورافقتها خديجة العامري سكرتير القنصل العام، وأشادت بجهودهم في اللعبة وحضت الجميع على بذل مزيد من الجهد سعياً للمنافسة القوية على لقب البطولة خاصة وأن منتخب الرجال بطل الدورة الماضية والسيدات سبق وأن حقق الميدالية الفضية للبطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بمدينة العين.

ووجه محمد سلطان الزعابي رئيس البعثة الشكر إلى نائب القنصل العام للدولة في جدة على هذه الزيارة التي ترفع من الروح المعنوية للاعبين واللاعبات، وقال:«هذا ليس بغريب على أبناء الإمارات في السلك الدبلوماسي، ودائماً ما نلتقي بهم في كل المشاركات الخارجية لمنتخبات الإمارات».

قرارات

وتقرر خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للرجبي، التي عقدت الخميس في مدينة الطائف السعودية، برئاسة قيس الظالعي أن تستضيف جمهورية مصر العربية النسختين المقبلتين من البطولة العربية لسباعيات الرجبي «العاشرة للرجال»، و«الخامسة للسيدات»، واللتان تقاما في عامّي 2025 و2026..

حضر الاجتماع الذي ترأسه قيس الظالعي ممثلو 12 اتحاداً وطنياً هم: علي الدجاني رئيس الاتحاد السعودي، حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري، وعزيز بو خلف رئيس اللجنة الأردنية للرجبي وفريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي، وهشام أويجا رئيس وفد المغرب وأسامه حسين رئيس الاتحاد السوداني، وحليم البرتاجي نائب رئيس الاتحاد التونسي، ومحمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات، والدكتور شادي عبدالعزيز مستشار رئيس الاتحاد العربي، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرجبي كما حضر الاجتماع سعود النعيمي وفوزية فريدون عضوا اتحاد الإمارات وعبدالعزيز بن سلطان من الاتحاد السعودي.

وناقش الاجتماع مقترحات الاتحادات الأعضاء بشأن تطوير اللعبة، واعتماد الحساب الختامي والتقرير الإداري للاتحاد، وتقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد بالفترة الماضية، واعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق، وموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة.

وشهدت الجمعية العمومية عدة قرارات، فبجانب إسناد التنظيم لمصر لنسختين متتاليتين، تقرر أيضاً تشكيل فريق عمل فني لدراسة أهلية مشاركة اللاعبين في البطولات المقبلة.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي أن مشاركة 17 منتخباً في النسخة الحالية من البطولة العربية للسيدات والرجال تؤكد أن الاتحاد العربي ماضٍ بنجاح في تطوير اللعبة، لاسيما من ناحية تطور عدد المنتخبات وكذلك اللاعبين واللاعبات، وهو ما يتجلى في ارتفاع عدد المشاركين في البطولة العربية من 4 دول بنسخة البحر الأحمر عام 2016 إلى 18 منتخباً يمثلون 12 دولة في النسخة الحالية.

وقال الظالعي: ارتفاع عدد المشاركين أصبح يمثل ضغطاً على الدولة المستضيفة، ولذا اتفقنا على أن يكون هناك لجنة إشراف يتم تشكيلها قبل كل دورة، بهدف تسهيل مهمة التنظيم وترتيب كافة الأمور اللوجيستية، والبطولة الحالية مميزة من كافة النواحي الفنية والإدارية والهدف الأسمى هو تطوير اللعبة عربياً وممارسيها من الجنسين.

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