غنتوت ومهرة في تمهيدي الكأس الذهبية للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تستأنف اليوم منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2024 منافساتها، بإقامة مباراة بين فريقي «غنتوت» و«مهرة اياكس للاستثمار» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن الدور التمهيدي بطموح التعويض وتجميل الصورة.

وتستكمل البطولة منافساتها غداً بإقامة مباراتين ويلعب «ذئاب دبي كافو» و«بنجاش» في المباراة الأولى، و«الإمارات» والحبتور في المباراة الثانية.

ويملك فريقا «ذئاب دبي كافو» و«بنجاش» الأفضلية في المنافسة على لقب البطولة، في ظل تحقيقهما انتصارين متتاليين في مباراتين، وفوز أي منهما سيقربه أكثر من الصدارة.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات أمام فريق الحبتور، ويضم فريق الإمارات لوكاس مونتيفردي جونيور وتومي بيريسفورد وفيديريكو فون بوتوبسكي ويمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخوان جوريش وخوسيه أرايا وباتيستا بايوجار.

وكان فريق «الذئاب» بقيادة حبتور الحبتور خطف فوزاً غالياً على منافسه القوي فريق الإمارات وبفارق هدف واحد وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف بعد مباراة قوية ومثيرة ليلحق بالصدارة متساوياً مع فريق بنجاش برصيد

فوزين.

تشارك في البطولة، 6 فرق وبتصنيف «20 جول»، وتستمر منافساتها حتى 24 الجاري.

وتقام بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، تحت مظلة رابطة البولو العالمية، «WPT»، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو ومجلس دبي الرياضي، ويعد تصنيفها «هانديكاب 20 جول»، هو الأعلى في الشرق الأوسط.

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