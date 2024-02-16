انطلاقة قوية لمنافسات البطولة الآسيوية للتزلج على الماء بأبوظبي

المصدر: وام

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انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من بطولة "آسيا للويكفست للتزلج على الماء" في العاصمة أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على أن تختتم منافستها الأحد المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 120 متسابقاً يمثلون 20 دولة، في تحدٍ قوي على ألقاب 14 فئة، وتقام منافستها على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد رقم المشاركة الحالي، هو الأكثر منذ استضافة النادي لبطولة العالم للتزلج على الماء عام 2019.

وانطلقت فعاليات البطولة مع الإجراءات الفنية الخاصة بالتسجيل والتدريبات الحرة للمتسابقين، والمنافسات التأهيلية للفئات المختلفة.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية، وتعتمد على قيام المتسابق بعدد من الحركات الاستعراضية على لوح التزلج مع وجود لجنة تحكيمية للإشراف على منح النقاط، وتحديد الفائزين في كل المنافسات.

ورحب ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالوفود المشاركة في البطولة والمتسابقين الذي يخوضون تحديات الفئات المختلفة بقوة لافتة في البطولة.

وقال :" منافسات التزلج على الماء من الرياضات الحديثة، ولها أهميتها ضمن أجندة النادي الذي يوفر لها كل مقومات النجاح. والإقبال الكبير على المشاركة يعكس السمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات، في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبطولات بمختلف مستوياتها".

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