غواص يبلغ 100 عام يحقق رقماً قياسياً في بطولة الماسترز للألعاب المائية

المصدر: وكالات

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حقق الغواص الإيراني تقي أصغري البالغ 100 عام، رقما قياسيا في بطولة الماسترز للألعاب المائية، إذ أصبح المتنافس الأكبر سنا على الإطلاق في البطولة.

وجاء ذلك بعد مشاركته بقفزة من منصة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار، في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالية في قطر.

وحصل أصغري البالغ من العمر 100 عام، على ميدالية ذهبية فخرية وقميص موقع من العديد من الرياضيين.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة في الدوحة على منصة "إكس"، الجمعة الماضي، صورا ومقطع فيديو، من مشاركة أصغري وتكريمه، معلقا عليها: "الاحتفال بقرن من الإصرار والتفاني، شارك تقي أصغري، المتنافس الإيراني البالغ من العمر 100 عام، في منافسات بطولة العالم للألعاب المائية وسط تحية وتصفيق الحضور".

وأظهرت الصور ومقاطع فيديو أخرى، نشرتها حسابات رياضية، تأثر الغواص الإيراني المسن بالتفاعل الجماهيري الكبير معه ولحظة تكريمه بالميدالية.

واحتفى الاتحاد الدولي للسباحة عبر حسابه الرسمي، بمشاركة أصغري، الذي قالت إنه "شارك في دورة الألعاب الآسيوية الأولى في نيودلهي بالهند وقد عاد للغوص في الدوحة".

وشارك الإيراني أصغري في دورة الألعاب الآسيوية الأولى في عام 1951 في نيودلهي، وحصل آنذاك على ميدالية فضية وأخرى برونزية.

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