26 ألف طالب يشاركون في «أبوظبي للألعاب الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أمين عام اتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي دائرة التعليم والمعرفة، على إطلاق الدورة الثالثة من بطولة أبوظبي للألعاب الرياضية المدرسية والجامعية، بمشاركة 403 مدارس حكومية وخاصة، و18 جامعة، تتنافس في 10 ألعاب فردية و3 جماعية، وينافس في البطولة عدد قياسي من الطلاب والطالبات يبلغ 26 ألفاً.

وأكد علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد على أن النجاحات والإنجازات التي تحققت وتتحقق في مجال الرياضة المدرسية والجامعية والأنشطة اللا صيفية في العملية التعليمية، إنما تأتي نتيجة تضافر الجهود والتعاون المثمر والبناء بين اتحاد الإمارات للتعليم المدرسي والجامعي ومؤسسات التعليم المختلفة في الدولة. وإن الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي، بصفته الجهة الرياضية المنوط بها تنفيذ سياسة واستراتيجية القيادة الرشيدة الخاصة بالرياضة المدرسية والجامعية، وإدارة النشاط الرياضي في الدولة وتطويره والارتقاء به، يحرص على التعاون التام مع كل من دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة الإمارات للتعليم، والمجالس والاتحادات الرياضية في الدولة لتحقيق الأهداف التي يعمل من أجلها الجميع، وهي توفير بيئة تعليمية ورياضية مميزة، واكتشاف المواهب الرياضية، والمنافسة القوية في الاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية، فضلاً عن توفير الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات لممارسة الرياضة التي تناسبهم وتجد اهتماماً وشغفاً منهم.

وثمن الظاهري الدور الكبير الذي يلعبه تكاتف جميع الأضلاع المعنية، بالعمل الرياضي في المدارس والجامعات، والتقائها في منظومة واحدة، حيث يقوم كل طرف بما عليه سعياً لإحداث طفرة رياضية في القطاع التعليمي بالدولة ويكون قادراً على إحداث الفارق.

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